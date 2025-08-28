Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та ізраїльський Маккабі Тель-Авів.

Київське Динамо та ізраїльський Маккабі Тель-Авів зіграють матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Олександр Шовковський, після поразки в першій грі (1:3), залучив до стартового складу Дубінчака ліворуч у захисті, тоді як Буяльський гратиме в центрі поля, а Герреро розташується на вістрі атаки.

Жарко Лазетич, у свою чергу, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Буяльський — Ярмоленко, Герреро, Волошин.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Д. Попов, Яцик, Бражко, Шапаренко, Кабаєв, Захарченко, Брагару, Пономаренко.



Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Єгезкель, Асанте, Камара, Гейтор, Ревіво — Сіссоко, Перец, Белич — Мадмон, Давіда.

Запасні: Меліка, Саадья, Шломо, Гроппер, Маледе, Бен Харуш, Ледерман, Ной, Абу Фархі, Шахар, Бен Хемо, Ніколаєску.



Гра Динамо Київ — Маккабі Тель-Авів почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.