Ліга Європи

Керманич Роми прокоментував підготовку до Ніцци.

Італійська Рома в першому турі Ліги Європи УЄФА проведе гостьовий матч проти французької Ніцци.

Напередодні гри головний тренер "вовків" Джан П’єро Гасперіні розповів про стан власної команди.

"Довбик або Еван Фергюсон — обидва вони дуже добре виглядали на останньому тренуванні. Вони є альтернативами один одному. Моя ідея полягає в тому, щоб використовувати більше гравців, проводити ротацію і мати більше варіантів. Це дозволяє мені тестувати важливі речі в матчах.

На даному етапі у нас є основна група гравців, яка добре грає, але також вірно, що рано чи пізно нам потрібно спробувати і більше довіряти іншим гравцям, щоб ми могли впоратись з усіма матчами, які нам належить зіграти.

Мій аналіз дій нашої команди, яка забивала в кожній грі, полягає в тому, що як тільки ми виходимо вперед за рахунком, наш підхід трохи змінюється. Ми зосереджуємось більше на захисті нашої переваги, аніж на спробах забити ще, і це залишає матч в рівновазі. Таке у мене склалось враження відносно нашої гри.

Ми забиваємо гол, а потім уже не граємо так само. Звичайно, у підсумку ми можемо виграти, але ми занадто обережні. Легше забити ще, коли ти попереду, аніж коли ти програєш або рахунок 0:0.

Жеремі Бога? Він чудовий гравець і чудовий хлопець. Він прийшов до Аталанти з великими очікуваннями, після Алехандро Гомеса і Йосипа Іличича. У нього також був чудовий сезон в Сассуоло позаду. Але в Бергамо він не зміг повністю виправдати ці очікування, але його ставлення і поведінка були хорошими, і він також був дуже корисним у деяких своїх виступах.

Я не знаю, наскільки далеко наша команда може пройти в Лізі Європи. Те саме, що й у Серії А — ми створюємо команду, яка хоче досягти успіху, граючи інакше, аніж до цього. Це безперервний процес. Я не думаю, що ми можемо сказати, яким буде наш сезон у лізі, і ми також не можемо сказати, що Рома належить до числа фаворитів Ліги Європи.

Нам потрібно продовжувати рости, зростати як команда і залучати більше гравців. Окрім того, цей турнір відрізняється від того, що був два роки тому, і у нас один із найскладніших календарів. Нам належить зіграти з двома хорошими командами, Штутгартом і Ліллем, удома, а також кілька складних виїзних матчів на складних стадіонах. Ми повинні намагатись набирати очки в кожному матчі, готуючись до кожного з них у міру його наближення.

Я отримав багато визнання, коли мої команди почали грати в єврокубках. Бути джерелом натхнення для хороших тренерів, навіть у дрібницях, змушує мене відчувати гордість. Я вдячний їм за це.

Я думаю, що це буде матч, в якому обидві команди спробують досягти найкращого результату. Коли дві команди грають однаково, усе зводиться до дрібних деталей, але я очікую, що це буде відкрита гра. Не думаю, що ми побачимо дві команди, які намагаються втримати нічию", — заявив італійський фахівець.

Матч Ніцца — Рома відбудеться 24 вересня, о 22:00.