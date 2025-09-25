Ліга Європи

Результат для команди Джана П'єро Гасперіні зробила вдала поява Лоренцо Пеллегріні на заміну в другому таймі.

По-різному складався минулий сезон для італійської Роми, однак своє місце в єврокубках вона таки отримала. Нехай і не в Лізі чемпіонів УЄФА, як сама того хотіла аж до останнього туру, а лише в Лізі Європи, проте на чолі з тепер уже Джан П’єро Гасперіні "вовки" робили чергову спробу зачепитись за другий за престижністю трофей Старого Світу.

І насправді шлях Роми в основному етапі буде доволі цікавим, оскільки вже в першому турі суперник був не з приємних. Французька Ніцца в своїй найновішій історії не відзначається стабільністю, але "орлики" завжди виказували здатність попсувати нерви власним опонентам. А там, можливо, і їм щось перепаде наприкінці.

Однак Рома явно не належить до переліку команд, із якими комфортно грати у свій футбол. Особливо на початку цього сезону, коли в команди Гасперіні загалом були схвальні результати, але більше одного гола суперникам вона не забивала й загалом характер протистоянь був схожий на суцільну боротьбу. Так було й цього разу, тож французьким представникам до цього довелось звикати навіть на власному полі.

Ми ж у свою чергу намагались стежити окремо й за Артемом Довбиком, проти якого цього разу грала трійка центральних захисників, тож стилістика матчу для нашого гравця була така сама, як і в Італії. Нічого яскравого, коротше кажучи. Ще й боротьбу чимало разів програвав українець, а найкращий момент для нього створили лише наприкінці тайму подачею "на гланди", хоча й до чужого воротарського.

І на такий важкий матч Гасперіні під час перерви наважився кинути свого капітана Лоренцо Пеллегріні, якого, як подейкують, звинувачує в недостатньо гарній функціональній спроможності для стабільної гри весь матч. Утім, не проблема — якщо Пеллегріні вже вийшов на поле, то свою кількість моментів у чужому штрафному він або створить, або завершить.

Цього разу вийшло зробити й те, і інше. Лоренцо спочатку подав із лівого флангу з кутового на ближню стійку для Ндіка, а потім побудував атаку з виходом під навіс Цимікаса, передачу якого в центрі чужого штрафного несподівано завершив ударом злоту Манчіні, який щось там забув у позиційній атаці. Не дивно, що з такими центральними захисниками Гасп зрештою дійшов висновку, що й Довбик йому більше в цій грі не потрібен.

На заміну українцю вийшов Фергюсон — нічого цікавого не продемонстрував, тож не така вже й вагома втрата. А от у захисті Рома таки привезла собі проблеми при тому, що суперники десь три чверті гра взагалі нічого цікавого запропонувати не могли. Пізіллі на 75 хвилині завалив на газон на лівому фланзі власного штрафного Менді, а Моффі з пенальті ударом у правий нижній кут відіграв один м’яч. Але на більше господарі не награли.

У наступному турі французька Ніцца поїде в гості до турецького Фенербахче, а італійська Рома прийматиме французький Лілль.Ніцца —1:2Моффі, 77 (пен.) — Пеллегріні, 52, Манчіні, 55Діуф — Менді, Ба, Данте — Луше, Ванхаутте, Будауї (Клосс, 62), Бар (Абді, 80) — Сансон (Діоп, 62), Бога (Шо, 80) — Карлос (Моффі, 62).Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренш (Ермосо, 82), Коне (Крістанте, 69), Ель-Айнауї, Цимікас — Ель-Шаараві (Пеллегріні, 46), Суле (Пізіллі, 69) — Довбик (Фергюсон, 69).Попередження: Коне, Ель-Айнауї, Ндіка, Цимікас, Ермосо