Ліга Європи

Італійський фахівець налаштовує своїх підопічних.

Головний тренер італійської Болоньї Вінченцо Італьяно поділився своїми думками щодо матчу першого туру загального етапу Ліги Європи з бірмінгемською Астон Віллою. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це турнір дуже високого рівня. У ньому беруть участь сильні, чудові команди, деякі з яких увійшли до історії. І ми пишаємось тим, що можемо з ними битися.

Цього року ми маємо зіграти у чотирьох змаганнях, тому ми повністю зосереджені на цьому. Нам потрібно виявити більше сміливості та трохи менше поваги до суперників.