Головний тренер італійської Болоньї Вінченцо Італьяно поділився своїми думками щодо матчу першого туру загального етапу Ліги Європи з бірмінгемською Астон Віллою. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це турнір дуже високого рівня. У ньому беруть участь сильні, чудові команди, деякі з яких увійшли до історії. І ми пишаємось тим, що можемо з ними битися. 

Цього року ми маємо зіграти у чотирьох змаганнях, тому ми повністю зосереджені на цьому. Нам потрібно виявити більше сміливості та трохи менше поваги до суперників.
Ми відразу ж починаємо з матчу проти, на мою думку, найсильнішої команди турніру. Нам потрібно показати найвищий рівень гри.
 
Минулого року вони відрізнялися високим темпом та швидкістю, і я не думаю, що цього сезону буде по-іншому. Головне – триматися з ними на рівних. Нам потрібно зростати у всіх аспектах та створювати можливості для просування вперед", — заявив Італьяно.
 
Матч між Астон Віллою та Болоньєю відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.