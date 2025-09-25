Італійський фахівець налаштовує своїх підопічних.
vincenzo italiano, getty images
25 вересня 2025, 16:20
Головний тренер італійської Болоньї Вінченцо Італьяно поділився своїми думками щодо матчу першого туру загального етапу Ліги Європи з бірмінгемською Астон Віллою. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Це турнір дуже високого рівня. У ньому беруть участь сильні, чудові команди, деякі з яких увійшли до історії. І ми пишаємось тим, що можемо з ними битися.
Цього року ми маємо зіграти у чотирьох змаганнях, тому ми повністю зосереджені на цьому. Нам потрібно виявити більше сміливості та трохи менше поваги до суперників.
Ми відразу ж починаємо з матчу проти, на мою думку, найсильнішої команди турніру. Нам потрібно показати найвищий рівень гри.
Минулого року вони відрізнялися високим темпом та швидкістю, і я не думаю, що цього сезону буде по-іншому. Головне – триматися з ними на рівних. Нам потрібно зростати у всіх аспектах та створювати можливості для просування вперед", — заявив Італьяно.
Матч між Астон Віллою та Болоньєю відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.