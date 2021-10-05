Украина

Луганчане провалили старт Лиги Конференций.

Луганская Заря проваливает первый в истории розыгрыш Лиги Конференций.

Среди всех 96 команд-участниц трех еврокубков, Заря единственная не смогла заработать ни одного очка в таблицу коэффициентов. Подопечные Виктора Скрипника проиграли обе игры Рапиду в плей-офф Лиги Европы, а также два стартовых поединка в Лиге Конференций Буде-Глимту и Роме.

Остальные же команды-участницы смогли заработать либо очки для своих федераций уже во врем групповых этапов, либо в матчах квалификации.

Таким образом, КПД выступлений Зари в еврокубках нулевой.

Следующие два матча Заря проведет в Лиге Конференций против ЦСКА София.