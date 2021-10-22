Украина

Украинские клубы сократили разрыв от десятой строчки.

Победа Зари в матче с софийским ЦСКА (1:0) в третьем туре группового этапа Лиги конференций позволила Украине улучшить позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

На этой еврокубковой неделе луганчане единственные из украинских команд добыли победу, тогда как Шахтер и Динамо уступили соответственно Реалу (0:5) и Барселоне (0:1).

Украина остается 11-й в рейтинге, но сократила разрыв от опустившейся на 10-ю строчку России, чьи все три клуба проиграли свои матчи.

На 12-м месте идет Сербия, у которой на этой неделе Црвена Зведа сыграла вничью с Мидтьюлландом (1:1), а Партизан уступил Генту (0:1).

Ранее сообщалось, что Заря добыла первую победу для украинских команд в этом еврокубковом сезоне.