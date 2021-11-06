Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи УПЛ.

Минай в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Мариуполь.

Минай — Мариуполь

Суббота, 6 ноября, 14:00. Стадион Авангард, Ужгород. Главный арбитр встречи — Анастасия Романюк. Трансляция — на телеканале Футбол 2.

Минай подходит к данному матчу на четырнадцатой строчке турнирной таблицы с восемью набранными баллами и внушительной серией без побед. Подопечные Леонова в минувшем туре играли против Днепра-1 на выезде и уступили с разгромным счетом, пропустив четыре безответных мяча. К тому же, у Миная худшая после Колоса атака в лиге.

Состав Миная не выглядит таким, с которым можно решать хоть немного серьезные задачи в УПЛ, но по игре команда не видится первой на выход. Проблески очень качественной игры от Петрусенко и Ахмедзаде вселяют надежду в поклонников Миная. Тем более, в этом туре соперник, с которым можно набирать три балла.

Мариуполь после тринадцати проведенных матчей находится в подвале турнирной таблицы с четырьмя очками. Последние пять поединка элитного дивизиона чемпионата Украины команда проиграла. Причем к тренерскому штабу не так много вопросов, как могло быть. Мариуполю не хватает опыта и местами качества.

В прошлом туре приазовцы играли против Динамо Киев и потерпели поражение со счетом 2:3. Для молодых игроков это был хороший опыт, но теперь предстоит матч, в котором нужно добиваться результата. Большая проблема Мариуполя — линия обороны (32 пропущенных мяча).

Команды встречались между собой дважды — один раз был зафиксирован ничейный результат, а во второй встрече — победа Мариуполя с минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Селезнев — Маслов