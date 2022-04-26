Украина

Стали відомі склади на благодійний матч.

У черговому благодійному матчі київське Динамо зіграє проти дортмундської Борусії із Німеччини.

Головний тренер киян Мірча Луческу, як і його колега Едін Терзіч, уже визначились зі стартовими складами на цей матч.

Румунський фахівець ухвалив рішення випустити з перших хвилин нападаючого Дніпра-1 Артема Довбіка у парі з Владиславом Ванатом.

У складі "джмелів" на полі з'являться такі футболісти, як Марко Ройс та Ерлінг Голанд.

На Football.ua буде доступна відео онлайн-трансляція матчу Борусія Д — Динамо. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.