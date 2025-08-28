Україна

На цей раз обійшлося без Педрінью.

Донецький Шахтар близький до купівлі нападника бразильського Сантоса Луки Мейреллеса. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, 18-річний бразилець вже прибув в розташування "гірників" у Швейцарії, де команда готується до матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта (перша гра — 1:1).

Зазначається, що сума трансферу має скласти близько 12 млн. євро. З самим футболістом буде підписано трудову угоду до 30 червня 2030 року.

За першу команду Сантоса Мейреллес загалом відіграв 17 матчів та віддав одну результативну передачу. За Сантос U-20 він цього сезону зіграв 13 матчів та забив 13 голів.

Раніше повідомлялося, що Шахтар узгодив трансфер Ісаке Сілви з Флуміненсе.