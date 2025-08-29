Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 28 серпня 2025 року.

Завершилася 1282 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У ніч проти 28 серпня окупанти атакували Україну 31 ракетою та 598 дронами. Відомо вже про 21 загиблого та понад пів сотні постраждалих у Києві. Серед них є і діти. Дані постійно оновлюються, оскільки пошуково-рятувальні операції ще тривають. 29 серпня у столиці оголосили Днем жалоби.

- Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто оголосив про заборону на в'їзд для командира української військової частини, яка здійснила напад на нафтопровід «Дружба». Згодом в Угорщині уточнили, що йдеться про Роберта Бровді, який є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

- Війська рф уразили один із кораблів Військово-морських сил ЗСУ: один член екіпажу загинув, кілька людей поранені.

- У ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора. Зокрема, НПЗ окупантів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах один комбінований ракетно-авіаційний удар та 50 авіаційних ударів, застосувавши 33 ракети та скинувши 74 керовані авіаційні бомби, здійснив 2276 ударів дронами-камікадзе та 3619 обстрілів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дві атаки, у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового. Точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 31 атаку, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. П’ять боєзіткнень триває дотепер.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили дев’ять атак поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районі Щербинівки. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Іллінівка.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 125 окупантів, з них 90 — безповоротно. Знищено артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, дев’ять безпілотних літальних апаратів, два пункти управління БпЛА та два склади військово-технічного майна. Крім того, пошкоджено артилерійську систему та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили десять атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке, ще п’ять боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

Сьогодні слід відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно протистоять ворогу.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО



Увесь день на кількох локаціях у Києві тривали рятувальні роботи – розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, у тому числі балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих у Києві, із них чотири дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Цей удар чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по Президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни – до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє. Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, які б Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. Дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!