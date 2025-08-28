ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Стів Віткофф анонсував зустріч цього тижня із представниками України. За даними Bloomberg, українську сторону представлятимуть Андрій Єрмак та Рустем Умеров
🔸 Кабмін дозволив виїжджати за кордон чоловікам віком до 22 років включно
🔸 На росії вибухнув нафтопровід, який постачав нафту до москви. Він тимчасово зупинив роботу
🔸 росіяни атакували газові та енергетичні об’єкти в шести областях України
🔸 Українські військові підтвердили, що російські сили перетнули межу Дніпропетровської області — важливого промислового регіону на сході України.
🔸 У Німеччині видали ордери на арешт шістьох українців, яких вважають причетними до підриву трубопроводів "Північний потік". Про це пишуть ARD, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit
Підбірка новин: hromadske, BBC
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.
Шість бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Протягом доби ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню; завдав 12 авіаційних ударів, скинув 23 керовані бомби.
Три атаки відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне. Дотепер не вщухають два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районі Куп’янська. Чотири атаки тривають до цього часу.
Двадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Дотепер тривають дев’ять бойових зіткнень.
На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.
Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, протягом дня, агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке,
Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення триває.
За попередніми підрахунками, сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 151 окупанта, з яких 107 – безповоротно. Також наші захисники знешкодили бойову броньовану машину, гармату, сім автомобілів, мотоцикл, 84 безпілотні літальні апарати та ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Дотепер триває одне боєзіткнення.
На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках від початку доби наступальних дій противника не зафіксовано, проте, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Миколаївка.
Сьогодні слід відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують окупантів.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоров’я, шановні українці!
Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим Послом України у Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, передусім в оборонній сфері.
Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України. На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули у Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України.
Сьогодні ж триває дипломатична робота наша – нашого Офісу, МЗС, РНБО – з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів – формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання – саме цей рівень нам потрібен. Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії.
Треба тиснути. Треба примушувати росію до реальних кроків. росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від Америки, від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною. Ми зі свого боку будемо максимально готові – з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію. Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки. Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для росії, якщо війна буде продовжуватись.
Сьогодні в мене була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції. Які наступні кроки в санкціях потрібні – які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск, які схеми обходу санкцій іще, на жаль, працюють. Всю цю інформацію, яка є в нашої зовнішньої розвідки, ми передамо партнерам, передусім із «Групи семи». З їхнього боку є готовність посилювати санкції.
І ще одне.
Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, нашим енергетикам, комунальним службам, рятувальникам ДСНС України, нашим поліцейським – усім, хто залучений до ліквідації наслідків російських ударів. Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина – усюди наші служби реагують, усюди надають допомогу. Були влучання по енергетиці – і вчора, і в ніч на сьогодні. Швидко відновлюємо енергопостачання. Роботи ще йдуть. Я дякую кожному, хто працює заради наших людей, заради нашої держави. Дякую всім, хто захищає Україну!
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!