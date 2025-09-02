Україна

Вихованець Динамо став вільним агентом.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Павла Оріховського.

Сторони вирішили достроково розірвати контракт, після чого футболіст став вільним агентом.

29-річний Оріховський виступав за клуб із Ковалівки з літа 2019 року, перейшовши з Динамо. За цей період він також віддавався до оренди львівському Руху.

У складі Колоса Оріховський провів 123 матчі, у яких забив 20 голів та віддав дев'ять гольових передач.

Після чотирьох турів Колос набрав десять очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ.