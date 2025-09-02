Вихованець Динамо став вільним агентом.
Павло Оріховський, ФК Колос
02 вересня 2025, 20:46
Колос на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Павла Оріховського.
Сторони вирішили достроково розірвати контракт, після чого футболіст став вільним агентом.
29-річний Оріховський виступав за клуб із Ковалівки з літа 2019 року, перейшовши з Динамо. За цей період він також віддавався до оренди львівському Руху.
У складі Колоса Оріховський провів 123 матчі, у яких забив 20 голів та віддав дев'ять гольових передач.
Після чотирьох турів Колос набрав десять очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ.