Обидва футболісти стали вільними агентами.

Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Іллі Гулька.

Сторони вирішили достроково розірвати контракт 22-річного українця.

Вихованець Шахтаря виступав за Зорю з весни 2022 року, проте на його рахунку лише два матчі. За цей час він захищав кольори Кудровки-Ниви та Миная на правах оренди.

Водночас Епіцентр попрощався з нападником Іваном Демиденком. Причини відходу 22-річного українця не називаються.

Демиденко виступав за Епіцентр із весни минулого року. На його рахунку вісім матчів, один гол та чотири асисти.

