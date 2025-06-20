Україна: Друга ліга

Новий головний тренер чернівецької команди пояснив, чому вирішив повернутися саме до "жовто-чорних".

Новим головним тренером чернівецької Буковини став Сергій Шищенко. Фахівець пояснив, чому вирішив повернутися саме до цього клубу, хоча мав інші пропозиції.

За словами тренера, нещодавно він отримав запрошення очолити Олександрію, однак обрав інший шлях.

"Ми спілкувалися з представниками Олександрії, від них була пропозиція очолити команду. Мені зателефонували і сказали, що хочуть бачити мене на посаді головного тренера Олександрії. Але я обрав Буковину, тому що розумів, що це амбітний проєкт, амбітний клуб, який ставить перед собою найвищі завдання.

Буковина — близька для мене команда, адже я вже очолював "жовто-чорних", це була моя перша серйозна тренерська робота саме з дорослою командою. Тим паче у Буковині є багато знайомих мені людей, з якими я працював ще дев’ять років тому. У нас склалися дуже класні відносини, і це теж вплинуло на моє рішення переїхати до Чернівців", — сказав наставник.

Буковина фінішувала сьомою в Першій лізі-2024/25, тож наступну кампанію вона так само проведе в другому за статусом дивізіоні України.