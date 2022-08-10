ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Справа у побажаннях країни-господарки.

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі вже став одним з найскандальніших в історії турніру, але все ще попереду.

ФІФА збирається змінити дату першого матчу на турнірі на прохання країни-господарки, повідомляє The Athletic.

Чемпіонат світу повинен був стартувати матчем між Сенегалом та Нідерландами 21 листопада, але Катар хоче, щоб турнір розпочався саме з їхньої гри. Через те, що календар вже затверджений, найбільш ймовірним варіантом вирішення проблеми є перенос стартового матчу на день раніше.

Очікується, що ЧС-2022 стартує 20 листопада матчем між Катаром та Еквадором.

Раніше повідомлялось, що КАН перенесли на 2024 рік.