ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валерій Пригорницький разом із Parimatch Ukraine розмірковують над тим, хто вистрелить, а на кого чекає непроста доля на чемпіонаті світу, та анонсують перший розіграш призів.

Завтра в Катарі стартує 22-й Кубок світу з футболу, який вперше пройде на Близькому Сході та вдруге в Азії після ЧС-2002, який разом приймали Японія та Південна Корея.

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Саме на тому Мундіалі востаннє перемогу святкувала неєвропейська збірна. Вп’яте чемпіонами стали бразильці, які у фіналі завдяки дублю Роналдо, перемогли німців 2:0. З тих пір Бразилія жодного разу не виходила в фінал, щоразу «вилітаючи» на стадії плей-офф від європейської збірної. В 2006-му – від французів у чвертьфіналі, 2010-му – від Нідерландів на тій же стадії, 2014-м – від німців у півфіналі та від бельгійців в 1/4 фіналу на останньому Мундіалі.

За останні чотири першості з латиноамериканських збірних лише Аргентина добиралася до фінального матчу, але й той програла німцям на бразильській землі (0:1). Так, Мессі вперше й востаннє був близьким до завоювання єдиного трофею, який йому досі не підкорився. Те, що Катар-2022 — остання спроба для Лео, як власне і для Роналду, виграти найбажаніший трофей, обидва гравці ясно розуміють. Тож, фінал Аргентина – Португалія, мабуть, був би найдоречнішим задля очного вирішення, хто крутіший гравець їх епохи.

До речі, якщо ви вважаєте, що буде саме такий фінал у Катарі, ви можете перевірити свою інтуїцію та знання у Parimatch Ukraine.

Продовжуючи тему латиноамериканських збірних, не можна пройти повз збірну Уругваю, склад якої, можливо, не гірший за бразильців та аргентинців. В наявності 35-річні Кавані, Суарес, Касерес та 36-річні Годін з Муслерою, які ще кували для перших чемпіонів світу вихід у четвірку кращих в ПАР-2010, і ціла плеяда нових талановитих гравців - Феде Вальверде, Родріго Бентанкур, Дарвін Нуньєс та Рональд Араухо, який встиг відновитися до Мундіалю, хоча в перших матчах навряд чи допоможе уругвайцям.

Одним із найгарячіших матчів групового етапу має стати гра Уругвай – Гана і ви розумієте з якої причини. Саме матч між цими командами став найпам’ятнішим дванадцять років тому у ПАР, коли на останній хвилині додаткового часу Луїс Суарес у карколомному стрибку рукою, ціною червоної картки, врятував Уругвай від поразки, а Асамоа Г’ян на віки увійшов в історію Гани як головний невдаха. А хто зараз згадає, що післяматчевий пенальті не реалізував Домінік Адійя, який згодом переїхав у Київ, але не в «Динамо», а в «Арсенал»? Ще більш дотепні знавці футболу згадають Самуеля Інкума, який не зумів заграти потім у Хуанде Рамоса в «Дніпрі».

Щось я відволікся. Хоча, стоп. Як не згадати два м’ячі Елано у двох стартових турах і подальшу його травму? Це вже реверс у бік «Шахтаря». То був перший наш бразилець на ЧС. Через чотири роки їх вже було троє (Вілліан, Фернандіньо, Бернард), на минулій першості аж п’ятеро (Вілліан, Фернандіньо, Дуглас Коста, Тайсон, Фред). В Катарі буде лише один – Фред. Знову відволікся. Даруйте. Нахлинули приємні спогади. Те, що ми втратили і в найближчому десятилітті вже точно не матимемо.

То ж повернемося до збірної Бразилії. Я не вірю, що команда Тіте зможе виграти Мундіаль. Через складну сітку. З великою ймовірністю бразильці стануть першими у групі. В 1/8 фіналу на них чекає Уругвай чи Португалія (чи ви вірите в Гану?), а в 1/4 іспанці/німці або ж бельгійці/хорвати. То ж прокляття європейських країн, які зупиняють Бразилію, може поповнитися новою командою. Тут аби до півфіналу дістатися, не кажучи вже, що там на них може чекати Аргентина чи Нідерланди. До фіналу шлях надважкий.

Марокко та Японія головні андердоги?

Взагалі, це чи не вперше за довгий час, коли складно виявити одного чи декількох фаворитів першості. Їх – багато. Чи не з десяток. Востаннє, до речі, найбільше несподіванок подарував азійський Мундіаль 2002 року. Я схиляюсь до думки, що катарська першість теж принесе чимало сюрпризів.

Давайте помізкуємо, хто здатен на прорив, а на кого чекає фіаско. Найпопсовіша версія зі знаком плюс – збірна Данії, яка приємно вразила рік тому на Євро-2020, легко пройшла відбір на ЧС та двічі перемогла чемпіонів світу французів у Лізі Націй. За іронією долі, саме з французами скандинави опинилися в одній групі, як і чотири роки тому. І загалом, це вже буде четверта їх зустріч на чемпіонатах світу. Не забагато, ні? Особливо французи добре пам’ятають 2002-й рік, і хто встромив їм палки у колеса. Ще й битва у другому турі очікується, то ж спекотно буде.

І якщо данцям вдасться виграти групу, то вони можуть в 1/8-й потрапити на поляків чи мексиканців, де відкривається прямий шлях у вісімку найкращих, особливо знаючи мексиканське прокляття 1/8-ї фіналу. А от пара Аргентина – Франція знову в 1/8-й виглядає смачно – Мессі вже проти одноклубника Мбаппе і вендетта за 2018-й.

Як я бачу, то найбільші сюрпризи слід очікувати у групах E та F. Півфіналісти ЧС-2018 бельгійці та хорвати вже на Євро-2020 виглядали збитими льотчиками, і кому як не марокканцям відправити на пенсію Азара і Kо чи Модрича і Ко. А там дивись – і на японців ненароком у плей-офф натраплять, склад яких переповнений гравцями Бундесліги і які саме з німцями будуть в одному квартеті, ще й починаючи турнір з ними.

Якщо вірите в другий провал німців поспіль, то час поставити на це в Parimatch Ukraine. Марокко — Японія в 1/8-й це буде щось подібне до Японія – Туреччина на ЧС-2022. І це ж виходить, що я сам собі суперечу, адже вище казав, що бразильцям сулить непроста сітка, а по факту може й солоденька командочка у вигляді Марокко чи Японії у 1/4-й випасти. Але у світі все виткано з протиріч, тому, і такий варіант не виключаємо.

Вільягра ставить на перемогу Аргентини на Мундіалі

Пишу текст і паралельно спілкуюся з Крістіаном Вільягрою, то він передає величезний привіт усім українцям і просить триматися до кінця, бо ми непереможна нація. Додаючи, що в Аргентині зараз дуже сильно вірять в цю збірну. Вільягра вважає, що Аргентина стане чемпіоном світу, а у стартовому матчі переможе Саудівську Аравію 2:0 і це ми вже анонсуємо наш великий спільний проект з Parimatch Ukraine «Зірковий прогноз», де щодня відомі футболісти для наших читачів будуть робити прогнози.

А ми ж оголошуємо перший конкурс. Правила прості. Треба вгадати всіх 16 учасників плей-офф ЧС-2022. І серед тих, хто їх назве вірно, ми розіграємо цікаві призи.

Заряджай на Чемпіонат Світу разом із Parimatch Ukraine!

Валерій Пригорницький