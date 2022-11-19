ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Заява офіційної особи мундіалю щодо останніх подій.

Трохи більше доби залишається до моменту офіційного початку першого в історії зимового чемпіонату світу, проте відносно доцільності обрання місця проведення міжнародного форуму й досі існує жвава дискусія.

Із останнього — господарі змагання винайняли вболівальників, аби вони наповнювали стадіони під час матчів.

Однак на всі можливі закиди на адресу власної країни в генерального секретаря мундіалю-2022 Хассана Аль Таваді знайшлась офіційна відповідь.

"Протести щодо проведення турніру в Катарі — расизм та упередження. Чемпіонат світу в нашій країні, напевно, є найбільш обговорюваним за всю історію проведення, хоча м’яч ще й досі не було введено до гри.

Прикро, що більша частина з цих коментарів є цілеспрямованими атаками проти Катару та базуються на расистських стереотипах, що засновані на давніх упередженнях щодо Близького Сходу та арабського світу.

У мене для вас є лише цифри статистики — 97% квитків продано. І при цьому Сполучене Королівство, громадян якого начебто найбільше оборює політика офіційного Катару, входить до п’ятірки наших найкращих ринків за рівнем продажів.

Ми раді приймати в себе вболівальників і поділяємо культуру гостинності, яку ми цінуємо як катарці та араби.

Ця подія є ключовою для 450 мільйонів людей у ​​нашому регіоні, які живуть і дихають футболом. Наші народи об’єднані історією, мовою, культурою та релігіями", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 розпочнеться з матчу Катар — Еквадор 20 листопада, о 18:00.