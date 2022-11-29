ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Наступний гість Зіркового прогнозу – екс-форвард київського Динамо та збірної Грузії Георгій Деметрадзе.

- Георгій, як вам ЧС-2022?

- Супер! Дуже багато цікавих матчів. Єдине, мене не тішить гра моєї улюбленої збірної Аргентини. Вони у дуже складному положенні, треба тільки перемагати збірну Польщі.

- А хто вас найбільше вразив?

- Мені подобається збірна Данії, хоча вона й програла французам 1:2. Грають організовано, злагоджено і дуже сильно. Мають здолати збірну Австралії та разом із Францією кваліфікуватися до плей-оф.

- Сьогодні топ-битва між Англією та Вельсом. Ваш прогноз?

- Англія переможе 2:0.

Parimatch Ukraine теж вважає, що Англія переможе і дає на цю подію коефіціент 1.45. На перемогу Вельсу можна поставити з коффом 8. Якщо ви довіритеся Деметрадзе і поставите на 2:0, то матиме профіт рівно у 6 разів більше від зробленої суми ставки.

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