Зірковий прогноз на ЧС-2022.
Наступний гість Зіркового прогнозу – екс-форвард київського Динамо та збірної Грузії Георгій Деметрадзе.
- Георгій, як вам ЧС-2022?
- Супер! Дуже багато цікавих матчів. Єдине, мене не тішить гра моєї улюбленої збірної Аргентини. Вони у дуже складному положенні, треба тільки перемагати збірну Польщі.
- А хто вас найбільше вразив?
- Мені подобається збірна Данії, хоча вона й програла французам 1:2. Грають організовано, злагоджено і дуже сильно. Мають здолати збірну Австралії та разом із Францією кваліфікуватися до плей-оф.
- Сьогодні топ-битва між Англією та Вельсом. Ваш прогноз?
- Англія переможе 2:0.
Parimatch Ukraine теж вважає, що Англія переможе і дає на цю подію коефіціент 1.45. На перемогу Вельсу можна поставити з коффом 8. Якщо ви довіритеся Деметрадзе і поставите на 2:0, то матиме профіт рівно у 6 разів більше від зробленої суми ставки.
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