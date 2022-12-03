ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз від бронзового призеру ЧС-1966 у складі збірної СССР. Сабо вважає, що Аргентина легко здолає збірну Австралії.

- Йожефе Йожефовичу, ваш прогноз на матч Аргентина – Австралія?

- Тут все просто. Сумнівів в тому, що Аргентина переможе немає. Пророкую легку перемогу аргентинцям 2:0. Аргентинці набирають хід, однак мене дуже розчарувала збірна Польщі. Як так можна грати? Це ж чемпіонат світу. А вони навіть за центр поля не виходили. Та навіть Катар, який вилетів, грав цікавіше, ходив в атаку, хоча б гол забив. Польща ж навіть не намагалася перейти центр поля. То навіщо атакувальних гравців тоді виставляти?

Якщо поставити на рахунок 2:0 за порадою екс-тренера збірної України, то можна підняти суму в п’ять разві більше від зробленої ставки.

- Які команди вам сподобалися за підсумками групового етапу?

- Я ще до початку Кубка світу казав, що Франція та Бразилія в числі головни претендентів. Так воно і є. По грі ці збірні дуже сильні. Хто ще? Англія думає може далеко зайти.

- Як взагалі оціните Мундіаль?

- Мені не подобається суддівство. Це суцільний жах. Хіба так можна судити? Навіщо відверти тягнути сильні збірні. Ну який пенальті був на Мессі у грі з Польщею? Та Щенсни його навіть не доторкнувся. А потім гра Франції з Тунісом. Ну це ж смішно, як не зарахували гол Грізманна. Перед стандартом він знаходився за лінією офсайду, але ж потім вийшов, і там пішла друга фаза атаки. Суддя ше п’ять хвилин вирішував, зараховувати гол чи ні. Це смішно. Добре хоча б він ні на що не впливав, бо Туніс нікуди не проходив.

Parimatch Ukraine вважає переможцем цього двобою команду Ліонеля Скалоні, коефіцієнт на перемогу аргентинців 1.2. Якщо ризикнути і поставити на австралійців, то коефіціент на цю подію – 16.5

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