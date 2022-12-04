ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Франції та Польщі у рамках стадії 1/8 фіналу.

Франція — Польща

Неділя, 4 грудня, 17:00. Доха, стадіон Аль Тхумама. Головний арбітр – Хесус Валенсуела (Венесуела). Пряма трансляція на Megogo.

Франція кваліфікувалась в плей-оф з першого місця групи, в якій також були Данія, Австралія та Туніс. Команда Дідьє Дешама потужно розпочала турнір перемогою з рахунком 4:1 над австралійцями, хоч і пропустила першою. Далі була перемога над Данією з рахунком 2:1, яка далась команді доволі важко.

Втім, того результату вистачило аби гарантувати собі прохід в плей-оф. В третьому матчі квартету Дідьє Дешам випустив резервний склад, а його підопічні зазнали поразки від Туніса. Однак особливих питань до тренерського штабу нема, адже команда вийшла з першого місця, а також завдяки цьому було знижено ризик втрати когось з основних гравців — це дуже важливо для французів.

Збірна Франції безперечно претендує на найвищі нагороди на цьому турнірі, тому буде грати першим номером проти Польщі, яка навряд чи буде мати щось проти.

Якщо подивитись на показник XG французів, то можна побачити, що вони могли б забити трошки більше, ніж за цей груповий етап. Реалізація буде вадливим фактором для команди Дешама, адже поляки будуть масовано та організовано оборонятись.

Збірна Польщі, своєю чергою, вийшла з другого місця квартету, де також грали Аргентина, Мексика та Саудівська Аравія. Інтрига щодо виходу поляків зберігалась до останніх хвилин, адже мексиканці не втрачали надій пробитися далі.

В першому турі Польща зіграла внічию з мексиканцями — 0:0. Згодом наші сусіди впевнено обіграли Саудівську Аравію, а ось в третьому турі справедливо поступились аргентинцям.

Героєм Польщі на цьогорічному турнірі став Войцех Щесни, який вже встиг відбити два пенальті. Саме він може стати надійним рубежем, на який будуть спиратися Левандовські та інші в цій грі. Поляки спробують спіймати французів на контрвипадах, але гра обіцяє бути дуже важкою.

За версією GG.bet, Франція – однозначний фаворит зустрічі: перемога команди Дешама оцінюється коефіцієнтом 1,29, а перемога польської збірної – 12,6. Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 5,65. Підсумковий прохід французів оцінюється коефіцієнтом — 1,14, поляків — 6,14.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди провели між собою вісім поєдинків. Чотири гри залишили за собою французи, поляки змогли перемогти лише раз, тоді як нічийний результат буф зафіксований тричі. Востаннє команди грали між собою у 2011 році. Тоді французи перемогли з рахунком 1:0 завдяки автоголу Йодловеца.