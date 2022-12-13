У черговому Зірковому прогнозі Андрій Воронін стверджує, ща Аргентина переможе Хорватію у півфіналі 2:0.
- Андрію, який думаєте буде рахунок у першій півфінальній парі Аргентина — Хорватія?
- Ставлю на перемогу Аргентини 2:0.
Якщо поставити на рахунок 2:0, як радить Воронін, то можна підняти суму у сім разів більше від зробленої ставки.
- Хто виграє Мундіаль?
- Аргентина. Я вболіваю за Аргентину. Бажаю перемоги Мессі.
На перемогу команди Ліонеля Скалоні у цьому поєдинку Parimatch Ukraine дає коефіцієнт 1.8. Якщо ви вважаєте, що Аргентина необов’язково переможе в основний час, але точно опиниться у четвертьфіналі – кофф 1.4. На вихід Хорватії у фінал коефіціент – 3.3.
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