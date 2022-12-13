ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022

У черговому Зірковому прогнозі Андрій Воронін стверджує, ща Аргентина переможе Хорватію у півфіналі 2:0.

- Андрію, який думаєте буде рахунок у першій півфінальній парі Аргентина — Хорватія?

- Ставлю на перемогу Аргентини 2:0.

Якщо поставити на рахунок 2:0, як радить Воронін, то можна підняти суму у сім разів більше від зробленої ставки.

- Хто виграє Мундіаль?

- Аргентина. Я вболіваю за Аргентину. Бажаю перемоги Мессі.

На перемогу команди Ліонеля Скалоні у цьому поєдинку Parimatch Ukraine дає коефіцієнт 1.8. Якщо ви вважаєте, що Аргентина необов’язково переможе в основний час, але точно опиниться у четвертьфіналі – кофф 1.4. На вихід Хорватії у фінал коефіціент – 3.3.

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