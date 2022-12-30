ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Vbet представляють до вашої уваги прогноз на майбутній матч 18-го туру чемпіонату Англії.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Евертоном, яке пройде на стадіоні Етіхад.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАНЧЕСТЕР СІТІ — ЕВЕРТОН

Фавонитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,15, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 26,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 8,30. Зробити свій вибір можна за посиланням - https://www.vbetua.com/ru/promotions/all.

У минулому турі команда Гвардіоли здобула в гостях впевнену перемогу над Лідс Юнайтед з рахунком 3:1, тоді як колектив Лемпарда зазнав домашньої поразки від Вулвергемптона з рахунком 1:2.

На даний момент Манчестер Сіті посідає другий рядок у турнірній таблиці АПЛ, поступаючись лондонському Арсеналу п'ять набраних очок. Евертон, у свою чергу, веде боротьбу за виживання і поки залишається задовольнятися 17-м рядком.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Очевидно, що Манчестер Сіті має більше шансів на перемогу, тим більше на своїй домашній арені. Враховуючи це, радимо вам звернути увагу на варіант з перемогою "містян" із форою (-1,5). Ця подія оцінюється коефіцієнтом 1,42.

З огляду на вражаючу форму основного центрворварда Ман Сіті Ерлінга Голанда, можна поставити на гол норвежця у ворота Евертона з коефіцієнтом 1,40.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Евертон відбудеться 31 грудня о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.