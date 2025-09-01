Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua розповідає, де дивитися матч європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026.

У першому турі групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 українська національна команда зустрінеться з французькою.

Протистояння відбудеться в п'ятницю, 5 вересня. Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за Києвом. Прийматиме поєдинок Тарчинські Арена у Вроцлаві, Польща.

Де дивитися матч Україна — Франція

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіа-сервіс MEGOGO на каналі "Megogo Футбол 1". Додатково прямий ефір буде доступний на безкоштовному каналі "Megogo Спорт" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.