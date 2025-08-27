Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дідьє Дешам розраховує на 23-х виконавців.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився з переліком гравців, викликаних до національної команди на поєдинки з Україною та Ісландією в рамках кваліфікації ЧС-2026.

З українцями французи зустрінуться 5 вересня в Польщі (Вроцлав), тоді як ісландців прийматимуть 9-го (Париж).

Заявка збірної Франції

Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн).

Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хіляль), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Дезіре Дуе (ПСЖ), Ману Коне (Рома), Адрієн Рабьйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал Мадрид), Кефрен Тюрам (Ювентус).

Нападники: Магнес Акліуш (Монако), Бредлі Баркола, Усман Дембеле (обидва — ПСЖ), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).

Для таланта Монако Магнеса Акліуша цей виклик є дебютним.

Нагадаємо, що четвертим учасником групи D є Азербайджан. Ознайомитися з календарем матчів збірної України у відборі чемпіонату світу-2026 можна за посиланням.