Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Португальці розпочинають відбірковий шлях на Мундіаль.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес визначився зі списком гравців, які будуть готуватися до вересневих матчів відбору на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

До загальної заявки потрапило 23 футболіста.

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортінг Л), Жозе Са (Вулвергемптон).

Захисники: Діогу Дало (Манчестер Юнайтед), Жуан Канселу (Аль-Хілаль), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Ренату Вейга (Вільярреал), Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Інасіу (Спортінг Л).

Півзахисники: Жуан Палінья (Тоттенгем), Жуан Невеш, Вітінья (обидва – ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хілаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).

Нападники: Педру Нету (Челсі), Франсіску Трінкан, Педру Гонсалвеш (обидва — Спортінг Л), Франсішку Консейсан (Ювентус), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду, Жуан Феліш (обидва – Аль-Наср).

Збірна Португалії у вересні зіграє проти національних команд Вірменії (6 вересня) та Угорщини (9 вересня).