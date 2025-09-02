Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після виклику до збірної України.

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько прокоментував свій виклик до збірної України напередодні матчів відбору ЧС-2026.

"Уже тиждень, як я отримав виклик до збірної України, і не було жодного дня, щоб мене не привітали. Кожен журналіст питав: "Як це у вас пройшло?". Спочатку хвилювався, а зараз уже став спокійнішим. Мені казали, що викличуть, але я до кінця в це не вірив. Але коли навіть дружина в машині сказала, що мене викликали, стало приємно на душі.

Старші колеги із Шахтаря мені поки що порад не давали й ніяк не підстьобували. Казали, щоб приїжджав. Нещодавно я зазнав травми, деякий час тренувався окремо від основної команди, не так інтенсивно, як у загальній групі, але тепер уже все добре.

Моє завдання на цей збір — допомогти команді, щоб ми демонстрували хорошу гру й перемагали. Поки що стовідсоткового відчуття, що я вже гравець збірної, у мене немає. Треба працювати, викладатися на всі сто. Я навіть і зараз підсвідомо трохи не вірю, що я в автобусі національної команди. Можливо, на першому тренуванні це відчуття минеться.

Це мої перші збори в національній збірній, і я вважаю, що з Францією й Азербайджаном буде важко. Хочеться подивитися, яка атмосфера на таких матчах. Хотілося б зіграти з обома цими суперниками. Якби була можливість обирати, вибрав би собі 27 номер, як і в Шахтарі", — наводить слова Очеретька прес-служба УАФ.

Раніше повідомлялося, що Лунін пропустить матчі відбору ЧС-2026, його замінить Бущан.