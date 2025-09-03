Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер ПСЖ відновлюється після проблем із задньою поверхнею стегна.

Усман Дембеле став єдиним гравцем збірної Франції, який не взяв участі в тренуванні команди цього вівторка напередодні матчу кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026 проти України.

Як повідомляє RMC Sport, 28-річний форвард пропускає заняття через проблеми з лівим стегном і наразі проходить індивідуальний протокол відновлення.

Лікар збірної Франції Франк Ле Гал пояснив, що у Дембеле виникла дискомфортна біль у задній поверхні стегна, тому він отримав адаптовану програму підготовки. Очікується, що його готовність до матчу з "синьо-жовтими" буде оцінена безпосередньо перед грою з Україною, яка відбудеться у п’ятницю у Вроцлаві.

Тим часом у загальній групі тренувалися всі інші 22 футболісти, зокрема Адрієн Рабьо та Бенжамен Павар, які напередодні були відсутні через підписання контрактів з Міланом та Марселем відповідно.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 вересня, о 21:45 за Києвом.