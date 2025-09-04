Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Розташування своєї національної команди залишив Джанлука Скамакка.

Центральний нападник Аталанти Джанлука Скамакка залишив розташування збірної Італії, передає офіційний сайт Італійської федерації футболу (FIGC).

Повідомляється, що 26-річний гравець ще не повністю оговтався від дискомфорту, який відчував, коли прибув на тренувальний збір національної команди. За даними порталу transfermarkt, протягом сезону-2024/25 Скамакка пропустив 50 матчів Аталанти через травми.

Завтра, 5 вересня, у Бергамо в рамках кваліфікації ЧС-2026 зустрінуться збірні Італії та Естонії. З Ізраїлем італійці зустрінуться в угорському Дебрецені наступного понеділка, 8 вересня.

Заявка збірної Італії

Воротарі: Марко Карнезеккі (Аталанта), Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем).

Захисники: Алессандро Бастоні, Федеріко Дімарко (обидва — Інтер), Рауль Белланова (Аталанта), Ріккардо Калафіорі (Арсенал), Андреа Камб'язо, Федеріко Гатті (обидва — Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Джованні Леоні (Ліверпуль), Джанлука Манчіні (Рома).

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — Інтер), Джованні Фаббіан (Болонья), Мануель Локателлі (Ювентус), Ніколо Ровелла (Лаціо), Сандро Тоналі (Ньюкасл).

Нападники: Франческо Піо Еспозіто (Інтер), Мойзе Кін (Фіорентина), Даніель Мальдіні (Аталанта), Ріккардо Орсоліні (Болонья), Маттео Політано (Наполі), Джакомо Распадорі (Атлетіко Мадрид), Матео Ретегі (Аль-Кадісія), Маттіа Дзакканьї (Лаціо).