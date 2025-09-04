Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної Іспанії похвалив ключових футболістів перед матчем.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився думками про повернення до команди захисника Дані Карвахаля та півзахисника Родрі Ернандеса.

"У збірній панує сімейна атмосфера. Ми разом уже багато років, і відчуття єдності робить нас сильнішими. Родріго і Дані Карвахаль — два найкращі гравці світу на своїх позиціях. Вони є ключовими постатями в роздягальні, тому важливі не лише на полі", — наводить слова де ла Фуенте Onda Cero.

Сьогодні, 4 вересня, збірна Іспанії проведе виїзний матч проти Болгарії в рамках першого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Гра розпочнеться о 21:45, і повернення досвідчених гравців додасть команді впевненості перед цим викликом.