Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанія розпочинає відбірковий шлях на чемпіонат світу.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився напередодні матчу відбіркового етапу чемпіонату світу-2026 з національною командою Болгарії. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Болгарія — дуже важливий поєдинок, нам потрібно добре почати. Суперник дуже мотивований, він складний. Наша відповідальність і обов'язок — виграти все. Що стосується поїздки, то так, ми хотіли приїхати в спокійному стані, добре відпочити, тому що тиждень короткий, і вже треба думати про матч.

Я вважаю, що поки ми забиваємо більше голів, ніж пропускаємо, все буде добре. Ми зіграли дуже складні матчі проти Нідерландів та Швейцарії і не змогли зберегти ту впевненість в обороні, яка була у нас раніше, але також вірно, що в плані забитих голів ми досягли дуже важливих результатів. Я б більше турбувався, якби ми не були настільки переконливі в карному майданчику суперника. На даний момент ми будемо залишатися сильними там, де ми дійсно сильні.

Я не турбуюся про позицію центрального нападника. Я не вірю в цей знаменитий вислів: "хибний нападник". Є різні типи форвардів: Оярсабаль, Ферран, Саму... У нас багато дуже хороших форвардів, які завжди зміцнюють наш стиль, і я абсолютно не турбуюся.

Наша ідея дуже чітка. Ми — команда з чітко визначеними характеристиками: ми багато володіємо м'ячем, швидко атакуємо, шукаємо можливості для швидких атак, але в той же час вміємо пригальмувати, щоб заспокоїти гру. Кожен гравець вносить свій вклад, але завжди на благо команди. Команда понад усе.

Часи змінюються. Зараз Болгарія знаходиться в процесі еволюції, я не знаю, яка ситуація в болгарському футболі. Я вважаю, що це країна, в якій є таланти, є молоді талановиті футболісти з хорошими якостями, яких потрібно навчити, і я впевнений, що знову почнуться блискучі періоди. Звичайно, важко повторити успіхи тієї відмінної збірної", — заявив іспанський фахівець.

Матч між збірними Іспанії та Болгарії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.