Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Юнак Челсі продовжує вражати.

В рамках відбіркового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Бразилії впевнено перемогла національну команду Чилі (3:0).

Одним з авторів голів у ворота чилійців став 18-річний вінгер Естеван Гонсалвес. Таким чином, гравець Челсі — наймолодший автор голу "селесао" в офіційному матчі з часів легендарного Пеле.

Зараз Естевану 18 років і 4 місяці. Пеле забив у 17 років і 7 місяців у фіналі чемпіонату світу проти Швеції (5:2).

Відзначимо, що Ендрік (17 років, 8 місяців і 3 дні), Роналдо (17 років, 7 місяців, 12 днів) та Еду (16 років, 10 місяців, 2 дні) забивали в більш юному віці, але в товариських матчах.