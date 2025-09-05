Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український хавбек — про старт відбору на чемпіонат світу-2026.

У першому для себе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна збірна України зустрінеться із Францією.

Центральний півзахисник "синьо-жовтих" Микола Шапаренко поділився очікуваннями від майбутньої гри з французами.

"Дуже хороша група, зараз всі команди вміють грати у футбол і показують гарний футбол.

Перший матч у нас із Францією і він може вплинути на наш настрій. Якщо ми здобудемо гідний результат, то це дасть нам більше впевненості у собі. Кожен заліковий бал важливий", — заявив Шапаренко для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 вересня, о 21:45 за Києвом.