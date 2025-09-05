Український хавбек — про старт відбору на чемпіонат світу-2026.
Микола Шапаренко, Getty images
05 вересня 2025, 18:58
У першому для себе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна збірна України зустрінеться із Францією.
Центральний півзахисник "синьо-жовтих" Микола Шапаренко поділився очікуваннями від майбутньої гри з французами.
"Дуже хороша група, зараз всі команди вміють грати у футбол і показують гарний футбол.
Перший матч у нас із Францією і він може вплинути на наш настрій. Якщо ми здобудемо гідний результат, то це дасть нам більше впевненості у собі. Кожен заліковий бал важливий", — заявив Шапаренко для ВЗБІРНА.
Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 вересня, о 21:45 за Києвом.