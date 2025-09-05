Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Центрбек отримав пошкодження.

Центральний захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз залишив розташування збірної Англії. Про це повідомляє офіційна сторінка "містян" в соцмережі X.

За інформацією журналіста Джека Гогана, 31-річний англієць достроково повернеться до табору Ман Сіті через м'язову травму.

"Стоунз приїхав до збірної з невеликими м'язовими проблемами, і йому не стало краще, на що ми сподівалися. Ми не будемо ризикувати", – сказав головний тренер збірної Англії Томас Тухель.

Нагадаємо, 6 вересня англійці приймуть Андорру, а вже 9 вересня команда зіграє на виїзді з Сербією в рамках відбору ЧС-2026.