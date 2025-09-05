Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Оран'є" втратили перемогу на рівному місці.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман висловився після нічийного результату у матчі відбору до чемпіонату світу-2026 з національною командою Польщі (1:1). Його слова наводить De Telegraaf.

"Розчарування неймовірне. Ближче до кінця матчу я не був спокійним. Для спокою нам потрібен був другий гол. В нас було декілька моментів, щоб закрити гру, але ми їх не використали. Це боляче, особливо коли бачиш, як все закінчується.

Таке може статися, якщо не забити другий м'яч. Часом ми могли краще грати позиційно та трохи швидше просувати м'яч вперед. У деякі моменти мені здавалося, що ми були занадто зосереджені на тому, щоб зберегти рахунок 1:0.

Звичайно, ми розчаровані. Нам слід зробити великий крок вперед. Ми були кращою командою на полі, але в підсумку отримали негативний результат. Коли таке трапляється, ти не радий цьому", – сказав Куман.