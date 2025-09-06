Напередодні відбулись чергові матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у різноманітних групах.

Група B

Словенія — Швеція 2:2
Голи: Ловрич, 46, Віпотнік, 90 — Еланга, 18, Аярі, 73

Швейцарія — Косово 4:0
Голи: Аканджі, 22, Емболо, 25, 45, Відмер, 39

Група C

Греція — білорусь 5:1
Голи: Карецас, 3, Павлідіс, 17, Бакасетас, 21, Курбеліс, 36, Цоліс, 63 — барковський, 72

Данія — Шотландія 0:0

Група D

Ісландія — Азербайджан 5:0
Голи: Пальссон, 45+2, Йоганнессон, 47, 56, Гудмундссон, 66, Глінссон, 73

Група I

Італія — Естонія 5:0
Голи: Кін, 58, Ретегі, 69, 89, Распадорі, 71, Бастоні, 90+2

Молдова — Ізраїль 0:4
Голи: Перец, 15, Соломон, 35, Барібо, 59, Глух, 77

Група L

Фарерські острови — Хорватія 0:1
Гол: Крамарич, 31

Чорногорія – Чехія 0:2
Голи: Черв, 3, Черни, 90+6