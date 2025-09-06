Короткий огляд результатів попереднього ігрового дня.
Getty Images
06 вересня 2025, 09:44
Напередодні відбулись чергові матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у різноманітних групах.
Група B
Словенія — Швеція 2:2
Голи: Ловрич, 46, Віпотнік, 90 — Еланга, 18, Аярі, 73
Швейцарія — Косово 4:0
Голи: Аканджі, 22, Емболо, 25, 45, Відмер, 39
Група C
Греція — білорусь 5:1
Голи: Карецас, 3, Павлідіс, 17, Бакасетас, 21, Курбеліс, 36, Цоліс, 63 — барковський, 72
Данія — Шотландія 0:0
Група D
Ісландія — Азербайджан 5:0
Голи: Пальссон, 45+2, Йоганнессон, 47, 56, Гудмундссон, 66, Глінссон, 73
Група I
Італія — Естонія 5:0
Голи: Кін, 58, Ретегі, 69, 89, Распадорі, 71, Бастоні, 90+2
Молдова — Ізраїль 0:4
Голи: Перец, 15, Соломон, 35, Барібо, 59, Глух, 77
Група L
Фарерські острови — Хорватія 0:1
Гол: Крамарич, 31
Чорногорія – Чехія 0:2
Голи: Черв, 3, Черни, 90+6