Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гаррі проводить свій 108-й поєдинок за англійську національну команду.

Збірна Англії у рамках чергового туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 приймає в Бірмінгемі андоррську національну команду.

Із капітанською пов'язкою з перших хвилин на полі з'явився центральний нападник англійців Гаррі Кейн. Для 32-річного гравця це 108-й матч за збірну Англії. За даними порталу transfermarkt, у попередніх 107-ми Кейн відзначився 73-ма голами й 19-ма асистами.

Гаррі наздогнав Боббі Мура за кількістю поєдинків, проведених у футболці англійської національної команди:

1. Пітер Шилтон — 125 (1970-1990);

2. Вейн Руні — 120 (2003-2018);

3. Девід Бекхем — 115 (1996-2009);

4. Стівен Джеррард — 114 (2000-2014);

5. Боббі Мур — 108 (1962-1973).

Найкращий бомбардир в історії збірної Англії дебютував за неї наприкінці березня 2015 року (19 хвилин у домашньому матчі проти Литви, кваліфікація Євро-2016, 4:0). Тоді ж Кейн відкрив лік своїм голам у футболці "Трьох левів".