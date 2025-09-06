Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

В Європі завершилися чергові кваліфікаційні поєдинки майбутнього мундіаля.

Жуан Феліш і Кріштіану Роналду, Getty Images

У рамках групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026 відбулися ще три матчі.

Дублі Жуана Феліша й Кріштіану Роналду, а також гол Жуана Канселу, дозволили Португалії розгромити Вірменію в Єревані.

Вірменія — Португалія 0:5

Голи: Феліш, 10, 62, Роналду, 21, 46, Канселу, 32

Вірменія: Авагян — Пілоян, Арутюнян, Мурадян, Тікнізян (Григорян, 79) — Оганнісян, Іву (Агасарян, 86), Сперцян, Бічахчян (Севікян, 61) — Барсегян (Шагоян, 79), Селараян (Ранос, 61)

Португалія: Кошта — Канселу (Палінья, 79), Інасіу, Діаш, Мендеш (Тавареш, 67) — Фернандеш, Ж. Невеш, Вітінья — Нету (Трінкан, 46), Роналду (Рамуш, 58), Феліш (Гонсалвеш, 67)

Попередження: Пілоян

Англія скромно впоралася з Андоррою в Бірмінгемі за рахунок автогола й результативного удару Деклана Райса.

Англія — Андорра 2:0

Голи: Гарсія, 25 (авт.), Райс, 67

Англія: Пікфорд — Джеймс (Лівраменто, 68), Геї (Конса, 76), Берн, Льюїс-Скеллі — Андерсон, Райс (Роджерс, 68) — Мадуеке, Езе (Гіббс-Вайт, 78), Рашфорд (Гордон, 68) — Кейн

Андорра: Альварес — Борра, Льйовера, Гарсія, Олівера, Сан-Ніколас — Родріго (Даку, 81), Бабот (Ребес, 90+1), Валес (Гієн, 59), Сервос (Рубіо, 90+1) — Куку (Лопес, 59)

Попередження: Берн — Бабот

Сербія в Ризі завдала поразки Латвії завдяки голу Душана Влаховича.

Латвія — Сербія 0:1

Гол: Влахович, 12

Латвія: Звієдріс — Яунземс (Савалнієкс, 83), Балодіс, Ягодінскіс (Мелнікс, 46), Юрковскіс, Циганікс — Варславанс, Савельєвс (Вапне, 46), Зеленковс — Ікаунієкс (Шитс, 46), Гутковскіс (Мелніс, 77)

Сербія: Петрович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, Ілич (Мітрович, 82), Лукич (Гудель, 68), Катай (Самарджич, 46), Костич (Терзич, 82) — Влахович, Йович (Максимович, 74)

Попередження: Савельєвс — Лукич