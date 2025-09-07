Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англійці здобули спокійну перемогу.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про перемогу над Андоррою (2:0) у відборі до ЧС-2026. Цитує німецького фахівця Sky Sports.

"Тут зовсім інша публіка, не така, як на матчах Прем'єр-ліги. Думаю, ми могли б більше завести трибуни, але атмосфера все одно відрізняється, ми це розуміємо. Енергія була відмінна, якість гри – теж, ми повинні були забивати більше.

Після першого гола у нас було 10-15 хвилин з великою кількістю втрат м'яча. Ми трохи втратили концентрацію і увагу, але в другому таймі знову знайшли ритм, створили багато моментів і повинні були забити ще більше.

Нам не вистачало дрібних епізодів, щоб прискорити гру. Можливо, для Езе сьогодні був не найкращий день на позиції десятки. Він відмінно тренувався, але в прийнятті рішень трохи відчував труднощі. Останній пас від Ноні Мадуеке був недостатньо точним.

У Рашфорда були хороші моменти, але він не зміг завершити їх точним асистом. Ми повинні були забити другий м'яч раніше, тому що саме він дав нам набагато більше свободи», – сказав Тухель.