Прикра травма француза.
getty images
07 вересня 2025, 15:20
Вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле розповів про свій підхід до харчування та тіла. Його слова наводить FourFourTwo.
"Я прекрасно знаю своє тіло, як швидко мені слід рухатися, а коли взагалі не варто. Коли мені кажуть не бігати швидше 30 км/год, я не перевищую 31 км/год, залишаюся на швидкості 30.
Я знаю, коли втомлююся, коли варто або не варто тренуватися, а коли потрібно ставати сильнішим. За останні три-чотири роки я вивчив це напам'ять.
Що стосується гамбургерів і піци, то після матчів їх їдять завжди. Не весь час, але особливо після ігор. Всі гравці їдять гамбургери або піцу після матчів.
Я не їм занадто багато шоколаду, тож все гаразд. Але я все ще їм гамбургери і піцу після ігор, і це не припиниться", – сказав Дембеле.