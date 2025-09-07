Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанія з хет-триком Меріно та дублем Педрі знищила Туреччину

Конкуренція за перше місце в групі E під великим питанням.

Туреччина — Іспанія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Туреччина — Іспанія 0:6

Голи: Педрі, 6, 62, Меріно, 22, 45+1, 58, Торрес, 53



Туреччина: Чакир — Мюлдюр (Челік, 63), Демірал, Бардакджи, Елмали (Кадіоглу, 63) — Чалханоглу (Кекчю, 68), Юксек (Озджан, 82) — Акгюн (Айдин, 46), Гюлер, Їлдиз — Актюркоглу.



Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Меріно, Субіменді (Родрі, 72), Педрі (де Фрутос, 68) — Ямал (Мората, 73), Оярсабаль (Лопес, 68), Вільямс (Торрес, 44).