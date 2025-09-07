Кевін Де Брюйне та Жеремі Доку оформили дублі, допомігши господарям здобути впевнену перемогу в Андерлехті.
07 вересня 2025, 23:37
7 вересня відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 між збірними Бельгії та Казахстану.
Поєдинок проходив на стадіоні Лотто-Парк в Андерлехті та завершився з рахунком 6:0 на користь господарів поля.
Дублями у цьому матчі відзначилися Кевін Де Брюйне та Жеремі Доку. Ще по одному голу забили Ніколас Раскін і Тома Меньє. Де Брюйне також оформив два асисти, як і Шарль де Кетеларе та Алексіс Салемакерс.
У групі J разом з Бельгією та Казахстаном виступають Північна Македонія, Уельс і Ліхтенштейн.
Бельгія – Казахстан – 6:0
Голи: Де Брюйне (42, 84), Доку (44, 60), Раскін (51), Меньє (87)