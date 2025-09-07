Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Кевін Де Брюйне та Жеремі Доку оформили дублі, допомігши господарям здобути впевнену перемогу в Андерлехті.

7 вересня відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 між збірними Бельгії та Казахстану.

Поєдинок проходив на стадіоні Лотто-Парк в Андерлехті та завершився з рахунком 6:0 на користь господарів поля.

Дублями у цьому матчі відзначилися Кевін Де Брюйне та Жеремі Доку. Ще по одному голу забили Ніколас Раскін і Тома Меньє. Де Брюйне також оформив два асисти, як і Шарль де Кетеларе та Алексіс Салемакерс.

Усі найяскравіші моменти зустрічі можна переглянути в режимі LIVE у Telegram Sport.ua.

У групі J разом з Бельгією та Казахстаном виступають Північна Македонія, Уельс і Ліхтенштейн.

Бельгія – Казахстан – 6:0

Голи: Де Брюйне (42, 84), Доку (44, 60), Раскін (51), Меньє (87)