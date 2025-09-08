Кеш, Левандовскі та Камінський стали героями матчу.
Польща – Фінляндія, getty images
08 вересня 2025, 00:00
У неділю, 7 вересня, відбувся матч шостого туру кваліфікації чемпіонату світу між збірними Польщі та Фінляндії.
Поєдинок пройшов на стадіоні Шленський у Хожуві. Стартовий свисток пролунaв о 21:45 за київським часом.
Ще до перерви поляки забезпечили комфортну перевагу завдяки результативним ударам Кеша та Левандовскі, а у другому таймі Камінський довів справу до переможного рахунку. У підсумку Польща впевнено здобула перемогу з рахунком 3:1.
Польща – Фінляндія 3:1
Голи: Кеш 27, Левандовські 45+2, Камінські 55 — Калльман 89