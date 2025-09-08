Гол Ріго у доданий час приніс словакам перші три очки та збереження лідерства у групі А.
Люксембург – Словаччина, getty images
08 вересня 2025, 00:26
7 вересня у Люксембурзі на стадіоні Стад де Люксембург відбувся матч кваліфікації ЧС-2026 у групі А між збірними Люксембургу та Словаччини.
Все йшло до нульової нічиєї, але на останній хвилині матчу долю поєдинку вирішила помилка захисника господарів Моріса. Томаш Ріго забив переможний гол на 90-й хвилині, принісши Словаччині важливу перемогу — 0:1.
Ця перемога дозволила словацькій збірній зберегти лідерство у групі А з 6 очками. Північна Ірландія та Німеччина мають по 3 пункти, а Люксембург поки що залишився без очок.
Люксембург – Словаччина – 0:1
Гол: Ріго, 90