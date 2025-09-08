Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу у рамках групи I, у якому зіграють Ізраїль та Італія.

Збірні Ізраїля та Італії зіграють у шостому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 у Дебрецені.

Ран Бен Сімон, після розгрому Молдови (4:0), використав із перших хвилин Халайлі на правому фланзі атаки.

Дженнаро Гаттузо, на тлі розгрому Естонії (5:0), залучив до стартового складу Манчіні в центрі оборони, тоді як Локателлі та Барелла гратимуть у півзахисті.

Ізраїль: Дан. Перец — Даса, Нахміас, Лемкін, Ревіво — Е. Перец, Дор Перец — Халайлі, Глух, Соломон — Бітон.

Запасні: Глазер, Нірон, Шломо, Гандельман, Шуа, Барібо, Мізрахі, Каніховські, Єгезкель, Тургеман, Блоріан, Азулай.



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко — Політано, Тоналі, Локателлі, Барелла — Ретегі, Кін.

Запасні: Мерет, Вікаріо, Белланова, Гатті, Ровелла, Распадорі, Калафіорі, П. Еспозіто, Фраттезі, Орсоліні, Камб’язо, Мальдіні.



Гра Ізраїль — Італія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.