Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу 08 вересня 2025, 23:48 Відбір на ЧС-2026: Швеція поступилася Косово, Данія знищила Грецію До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 8 вересня. Косово - Швеція, Getty Images 08 вересня 2025, 23:48 Чемпіонат світу. Відбір, 2 тур 08 вересня 2025 21:45 Косово 2:0 Швеція голИ 26’ Реджбечай 42’ Мурікі 21:45 Швейцарія 3:0 Словенія голИ 18’ Ельведі 33’ Емболо 38’ Ндоє 21:45 Греція 0:3 Данія голИ Дамсгор 32’ Крістенсен 62’ Гойлунн 81’ Чемпіонат світу. Відбір, 6 тур 08 вересня 2025 21:45 Гібралтар 0:1 Фарерські острови голИ Агнарссон 62’ 21:45 Хорватія 4:0 Чорногорія голИ 35’ Якич 51’ Крамарич 86’ Куч (аг) 90+2’ Перішич ЧС-2026 Facebook