Чемпіонат світу. Відбір, 2 тур

08 вересня 2025

 
21:45 Косово Косово 2:0 Швеція Швеція  
21:45 Швейцарія Швейцарія 3:0 Словенія Словенія  
21:45 Греція Греція 0:3 Данія Данія  

Чемпіонат світу. Відбір, 6 тур

08 вересня 2025

21:45 Гібралтар Гібралтар 0:1 Фарерські острови Фарерські острови  
21:45 Хорватія Хорватія 4:0 Чорногорія Чорногорія  