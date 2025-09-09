Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Туніс став другим африканським учасником майбутнього мундіалю після Марокко.

Національна збірна Тунісу гарантувала собі участь у чемпіонаті світу-2026. 8 вересня команда на виїзді здобула мінімальну перемогу над Екваторіальною Гвінеєю з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі на 90+4 хвилині забив Бен Ромдхан.

Завдяки цій перемозі Туніс достроково став переможцем групи H. Намібія та Ліберія, що йдуть на другому та третьому місцях, остаточно втратили шанси на перше місце.

Таким чином, Туніс став другою африканською збірною, яка пробилася на Мундіаль-2026. Раніше путівку на турнір отримала збірна Марокко.

Також зазначимо, що це стане сьомим мундіалем для національної збірної Тунісу.