Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу у рамках групи K, у якому зіграють Сербія та Англія.
Ентоні Гордон, Getty Images
09 вересня 2025, 21:35
Сербія та Англія зіграють у Белграді матч п'ятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Драган Стойкович, після перемоги над Латвією (1:0), використав із перших хвилин Ераковича в трійці центральних захисників, тоді як Неделькович, Максимович та Бірманчевич гратимуть у півзахисті.
Томас Тухель, на тлі перемоги над Андоррою (2:0), залучив до стартового складу Консу та Лівраменто до захисту, тоді як Роджерс та Гордон гратимуть під нападником.
Сербія: Петрович — Еракович, Міленкович, Павлович — Неделькович, Максимович, Лукич, Бірманчевич — Живкович, Ілич — Влахович.
Запасні: Росич, Ілич, Гудель, Йович, Мітрович, Костич, Велькович, Бабич, Штулич, Рачич, Самарджич, Катай.
Запасні: Гендерсон, Траффорд, Кванса, Гендерсон, Езе, Рашфорд, Берн, Спенс, Гіббс-Вайт, Лофтус-Чік, Воткінс, Боуен.
Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Геї, Лівраменто — Андерсон, Райс — Мадуеке, Роджерс, Гордон — Кейн.
Гра Сербія — Англія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.