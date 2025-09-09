Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу у рамках групи K, у якому зіграють Сербія та Англія.

Сербія та Англія зіграють у Белграді матч п'ятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Драган Стойкович, після перемоги над Латвією (1:0), використав із перших хвилин Ераковича в трійці центральних захисників, тоді як Неделькович, Максимович та Бірманчевич гратимуть у півзахисті.

Томас Тухель, на тлі перемоги над Андоррою (2:0), залучив до стартового складу Консу та Лівраменто до захисту, тоді як Роджерс та Гордон гратимуть під нападником.

Сербія: Петрович — Еракович, Міленкович, Павлович — Неделькович, Максимович, Лукич, Бірманчевич — Живкович, Ілич — Влахович.

Запасні: Росич, Ілич, Гудель, Йович, Мітрович, Костич, Велькович, Бабич, Штулич, Рачич, Самарджич, Катай.



Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Геї, Лівраменто — Андерсон, Райс — Мадуеке, Роджерс, Гордон — Кейн.