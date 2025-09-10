Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 9 вересня 2025 року.

У рамках відбору до чемпіонату світу-2026 Норвегія знищила Молдову, продовживши свою переможну серію, тоді як команда Сергія Клещенка зазнала п’ятої поразки поспіль.

Уже до перерви господарі зняли всі питання — Голанд оформив хет-трик, а Едегор відзначився голом і трьома асистами. На табло світився непристойний рахунок 5:0.

У другому таймі Голанд довів свою кількість м’ячів до п’яти, а Осгор, вийшовши з лави запасних, встиг оформити покер. Єдиний гол Молдова здобула завдяки автоголу Естігора.

Фінальний рахунок — непристойні 11:1 на користь норвежців.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Норвегія — Молдова в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

— Молдова 11:1

: Мюре, 6, Голанд, 11, 36, 43, 52, 83, Едегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 78 (пен), 90+1 — Естігор, 74 (аг).