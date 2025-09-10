Захисник отримав червону в заключному матчі кваліфікації.
Ніколас Отаменді, Getty Images
10 вересня 2025, 08:10
Національна збірна Аргентини завершувала успішний для себе кваліфікаційний раунд чемпіонату світу-2026 гостьовим матчем проти Еквадору.
Команда Ліонеля Скалоні в статусі недосяжного для конкурентів лідера регіонального відбору в підсумку програла цю гру з мінімальним рахунком (0:1) через пенальті наприкінці першого тайму від Еннера Валенсії.
А за декілька хвилин до цього "альбіселесте" ще й залишились у меншості через вилучення Ніколаса Отаменді через грубий фол.
І вже на початку другого тайму друге попередження в складі господарів отримав Мойзес Кайседо, тож склади команди вирівнялись за кількістю гравців.
Однак цього разу дискваліфікації обох футболістів матимуть ширші наслідки — вони пропустять стартові матчі своїх збірних на мундіалі влітку наступного року.
Тим часом гра так і завершилась із мінімальною перевагою Еквадору, який посів другу сходинку з 29 набраними очками (-3 за рішенням місцевої Федерації футболу), тоді як Аргентина виграла кваліфікацію з 38 балами.
Еквадор — Аргентина 1:0
Гол: Валенсія, 45+13 (пен.)
Вилучення: Кайседо, 50 (друге попередження) — Отаменді, 31 (грубий фол)