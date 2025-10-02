Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Бундестім" готується до міжнародних матчів.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн визначився зі списком гравців, які готуватимуться до жовтневих матчів відбору на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Загалом до складу "бундестім" потрапило 23 виконавці.

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Александер Нюбель (Штутгарт), Фінн Дамен (Аугсбург).

Захисники: Джонатан Та (Баварія), Робін Кох, Натаніель Браун (обидва – Айнтрахт Ф), Давід Раум (РБ Лейпциг), Вальдемар Антон, Ніко Шлоттербек (обидва – Боруссія Дортмунд), Роберт Андріх (Баєр).

Півзахисники: Серж Гнабрі, Йозуа Кімміх, Леон Горецка, Александар Павлович (всі – Баварія), Фелікс Нмеча, Карім Адеємі (обидва – Боруссія Дортмунд), Флоріан Вірц (Ліверпуль), Анжело Штіллер, Джеймі Левелінг (обидва – Штутгарт), Надім Амірі (Майнц).

Нападники: Нік Вольтемаде (Ньюкасл), Максиміліан Баєр (Боруссія Дортмунд), Джонатан Буркардт (Айнтрахт Ф).

Зазначимо, що у жовтні Німеччина зіграє з національними збірними Люксембургу (10-го жовтня) та Північної Ірландії (13-го жовтня).